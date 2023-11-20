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Происшествия

В Пензе случилось еще одно ДТП с троллейбусом № 105

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В Пензе троллейбус № 105 снова стал участником ДТП. В понедельник, 20 ноября, на улице Терновского он столкнулся с автобусом № 66.

ДТП случилось у остановки «Дом быта». О происшествии сообщила очевидица и выложила фото в Сеть.

«Я захожу в автобус, собираюсь садиться на свободное место, как слышу грохот. Пассажиры, которые стояли, чуть не упали. Все целы», - рассказала женщина, уточнив время (11:48).

На снимках видно, что троллейбус стоит с разбитым лобовым стеклом позади автобуса. За происходящим наблюдают пассажиры, которые ожидают транспорт на остановке.

Ранее в Пензе 105-й попал в ДТП с КамАЗом. Авария случилась возле памятника Победы. По информации областного УГИБДД УМВД России, в аварии также никто не пострадал.

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Источник — фото «Пенза Новости»
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