В Мокшане сбитый пешеход скончался в больнице

26.10.2023 | 18:15

В среду, 25 октября, в Мокшане сбили пешехода - 72-летнего мужчину. От полученных травм он впоследствии скончался в больнице.

ДТП случилось в 17:40 около дома № 50 на улице Заречной.

По данным УГИБДД УМВД России по Пензенской области, пешехода сбил 35-летний водитель ВАЗ-2121.

Утром 24 октября в Пензе под машину попала 35-летняя женщина на улице Калинина, в селе Грабово Бессоновского района - 55-летняя женщина на улице Центральной. Обеих госпитализировали с травмами.

Вечером в тот же день очевидец сообщил о сбитом пешеходе в Засечном Пензенского района. По его мнению, причинами несчастного случая стали темнота и отсутствие благоустройства.