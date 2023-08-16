В Пензе 28-летний мужчина погиб, купаясь в пруду

16.08.2023 | 10:19

Во вторник, 15 августа, в Пензе произошла еще одна трагедия на воде. В пруду у клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина утонул 28-летний мужчина.

«Спасатели провели водолазный поиск на месте предполагаемого утопления. Тело погибшего было обнаружено, извлечено из водоема и передано представителям полиции», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Обстоятельства гибели купальщика устанавливают следователи. Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По итогам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Жаркая погода провоцирует жителей области на купание реках и прудах, в том числе в необорудованных местах, что опасно для жизни.

Только в августе в регионе произошло несколько несчастных случаев на воде. 5-го числа погибли два 48-летних мужчины. Один купался в реке Суре в городе Сурске Городищенского района, другой - в пруду села Второе Тарлаково Кузнецкого района.

8 августа в селе Засечном Пензенского района в Суре утонула 11-летняя девочка, отдыхавшая с отцом.

12-го числа при купании рядом с селом Иванырс Лунинского района вода отняла жизни 12-летнего мальчика и его 48-летнего отца, купавшихся в Суре.