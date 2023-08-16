В Пензе 28-летний мужчина погиб, купаясь в пруду

Во вторник, 15 августа, в Пензе произошла еще одна трагедия на воде. В пруду у клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина утонул 28-летний мужчина.
«Спасатели провели водолазный поиск на месте предполагаемого утопления. Тело погибшего было обнаружено, извлечено из водоема и передано представителям полиции», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.
Обстоятельства гибели купальщика устанавливают следователи. Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
«По итогам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в Следственном управлении СК России по Пензенской области.
Жаркая погода провоцирует жителей области на купание реках и прудах, в том числе в необорудованных местах, что опасно для жизни.
Только в августе в регионе произошло несколько несчастных случаев на воде. 5-го числа погибли два 48-летних мужчины. Один купался в реке Суре в городе Сурске Городищенского района, другой - в пруду села Второе Тарлаково Кузнецкого района.
8 августа в селе Засечном Пензенского района в Суре утонула 11-летняя девочка, отдыхавшая с отцом.
12-го числа при купании рядом с селом Иванырс Лунинского района вода отняла жизни 12-летнего мальчика и его 48-летнего отца, купавшихся в Суре.
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