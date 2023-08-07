В Кузнецком районе нашли тело утонувшего мужчины

07.08.2023 | 12:23

В пруду села Второе Тарлаково Кузнецкого района обнаружили тело утонувшего мужчины. Трагедия случилась утром 6 августа.

Сообщение о ЧП поступило в пожарно-спасательный центр в 9:00.

«Водолазы провели поиск погибшего, тело извлечено из воды и передано сотрудникам полиции», - прокомментировали в ГБУ Пензенской области «ППСЦ».

Сейчас по факту случившегося проводят проверку.

В регионе с начала лета утонуло 14 человек, в том числе трое детей. 5 августа в Сурске при купании на необорудованном пляже погиб 48-летний мужчина. Он отдыхал в компании, в какой-то момент решил охладиться, нырнул и больше не показывался на поверхности воды.