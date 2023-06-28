Безответственные пензенцы доверяют электросамокаты маленьким детям

28.06.2023 | 11:30

В среду, 28 июня, руководитель УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков рассказал о проблемах, возникших с увеличением количества пользователей средств индивидуальной мобильности - электросамокатов, электроскутеров, сегвеев, моноколес и других.

В прямом эфире, организованном центром управления регионом, он напомнил, что с 1 марта на законодательном уровне СИМ считаются транспортными средствами, предназначенными для перевозки одного человека, а за нарушение пользования ими предусмотрена административная ответственность.

«Мы видим их не только на дорогах, но и на тротуарах, пешеходных дорожках, в парках. Мы нередко фиксируем ДТП с их участием», - рассказал главный автоинспектор области.

Он привел примеры. 24 июня на улице 8 Марта мужчина на электроскутере наехал на 11-летнего ребенка. Мальчика доставили в больницу, где врачи осмотрели его и отпустили.

25 июня в Городе Спутнике женщина, управляя электроскутером на набережной, наехала на пешехода. Пострадавшую увезли в больницу.

Всего же с начала сезона использования СИМ зафиксировано около 10 ДТП.

Антон Шматков напомнил, что электросамокаты не должны развивать скорость более 25 км/ч, а в некоторых местах 15 км/ч.

«Но это касается арендованных средств передвижения. А граждане покупают сами и дают детям пяти, шести, семи лет! Это категорически запрещено. Ребенок до 8 лет может управлять СИМ только под присмотром родителей и на выделенной велосипедной или пешеходной дорожке», - предупредил он.

Главный автоинспектор региона добавил: взрослый человек может передвигаться на средстве индивидуальной мобильности по обочине проезжей части, там, где скорость ограничена до 60 км/ч, с соблюдением правил для велосипедистов, - например, спешиваться на пешеходных переходах.

«Я думаю, за СИМами будущее, все большее количество людей на них пересаживаются. Мы разработали и разослали памятку для продавцов и прокатчиков. Я бы хотел, чтобы они тоже нам помогали разъяснять пользователям правила дорожного движения», - завершил он тему.