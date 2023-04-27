Экокатастрофа в Кувак-Никольском: нормы превышены в 849 раз

27.04.2023 | 13:37

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светлана Радионова сравнила экокатастрофу в Пензенской области с фильмом ужасов.

«Похоже на настоящий триллер. Рядом с селом Кувак-Никольским Пензенской области с большегрузного автомобиля на почву была слита жидкость черного цвета с резким запахом», - поделилась она эмоциями.

ЧП случилось вечером 27 марта. 42-летний дальнобойщик слил из полуприцепа-цистерны смесь воды и экологически опасного химического вещества и уехал. Около 21:00 сельчане почувствовали сильный едкий запах, в полночь объявили эвакуацию.

Через несколько дней водителя нашли. Его работодатель приехал в Нижний Ломов, где попытался дать взятку врио начальника отдела полиции и освободить шофера. В отношении заступника возбудили уголовное дело.

18 апреля огласили результаты экспертного исследования Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области: атмосферный воздух в селе соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм.

Однако в четверг, 27 апреля, Светлана Радионова написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что на место загрязнения выезжали и специалисты ее ведомства. Им пришлось работать в средствах индивидуальной защиты и противогазах. Эксперты взяли пробы почвы, воздуха и загрязняющего вещества на анализ.

«Превышения загрязняющих веществ в почве по ряду веществ достигают 159-849 раз. Ущерб, причиненный природе, составляет, по предварительным расчетам, более 196,6 млн рублей», - сказано в посте главы Росприроднадзора.

Радионова добавила, что виновнику экокатастрофы предстоит ответить по всей строгости закона.