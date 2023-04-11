Экопреступление в Кувак-Никольском: водителя попытались откупить

В Нижнеломовском районе, где несколько недель назад слили токсичные отходы, расследуется уголовное дело о покушении на дачу взятки руководителю отдела полиции.
ЧП случилось вечером 27 марта. 42-летний житель Ивановской области, работающий водителем у московского предпринимателя, проезжал через район и недалеко от села Кувак-Никольского решил слить из полуприцепа-цистерны смесь воды и экологически опасного химического вещества.
Местные жители в тот день жаловались на сильный едкий запах. Они почувствовали его уже около 21:00, а в полночь была объявлена эвакуация из села. Через несколько дней стало известно, что водителя нашли.
3 апреля столичный предприниматель узнал, что его водителя доставили в отдел полиции по подозрению в совершении экологического преступления, и сам приехал в Нижний Ломов.
«Желая помочь избежать уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды, бизнесмен попытался передать врио начальника МО МВД России «Нижнеломовский» взятку в размере 100 тысяч рублей. Сотрудник полиции от получения незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия взяткодателя пресечены сотрудниками правоохранительных органов», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
В отношении заступника возбудили уголовное дело, свою вину он признал.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база.
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