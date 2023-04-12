В Пензенской области ждут весеннюю грозу

12.04.2023 | 13:20

В четверг, 13 апреля, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. В главном региональном управлении МЧС предупредили: ожидается первая в этом году гроза с сильным ветром.

Облачность будет переменной, ночью без существенных осадков, днем в большинстве районов пройдет дождь, местами гроза.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с с порывами до 15-18 м/с, температура воздуха ночью +2…+7, днем +13…+18 градусов.

При приближении грозы спасатели рекомендуют закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не растапливать печь в частном доме, не разговаривать по телефону, отключить бытовые электроприборы.

Автомобилистам и пассажирам не следует покидать машину, нужно закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

При усилении ветра не стоит выходить без лишней надобности из зданий, а детей надо взять под особый контроль. На улице от порывов укрываться лучше в подземном переходе или подъезде, но никак не у стен домов, потому что с крыши может упасть кровельный материал.

Особую опасность представляет электричество. В июле 2022 года в Мокшанском районе во время грозы молния убила 37-летнего пастуха, который верхом на лошади вместе с напарником перегонял скот.

При сильном ветре смертельно опасно стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам. Во время грозы не следует приближаться к электропроводке, молниеотводам, водостокам с крыш, антеннам.