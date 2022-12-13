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Происшествия

В Пензенской области при столкновении ВАЗов погиб человек

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В понедельник, 12 декабря, в Земетчинском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 10:20 на 57-м километре автодороги Поим - Башмаково - Земетчино столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2111.

В аварии погиб 69-летний водитель «семерки». 37-летнего мужчину, управлявшего вторым ВАЗом, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В пятницу, 9 декабря, в Пензенской области были зарегистрированы три смертельных ДТП.

Два из них произошли в Нижнеломовском районе. На 559-м километре федеральной автодороги М5 при столкновении МАЗа и Renault Duster погиб 59-летний водитель Renault. На 536-м километре той же автотрассы водитель «Лады-Гранты» скончался от травм после столкновения своего автомобиля с фурой Volvo.

В Белинском районе при столкновении трех грузовых автомобилей погиб 22-летний водитель «Газели».

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Источник — фото гибдд.рф/r/58
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