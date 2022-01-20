Происшествия

В Заречном подростки-вандалы сломали туи и разрушили арт-объекты

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В Заречном полиция оперативно нашла вандалов, в середине января разрушивших световые фигуры снеговиков в Центральном парке. Два арт-объекта стоимостью 25 тысяч рублей каждый город закупил в конце 2020 года, к этой зиме их украсили новой гирляндой стоимостью 13 тысяч.

Снеговики должны были простоять в парке до конца февраля, но злоумышленники разрушили их.

Действия вандалов запечатлела камера видеонаблюдения, поэтому их быстро удалось найти. Губителями снеговиков оказались два подростка. Как выяснилось, за ними числится еще один «подвиг» - в декабре парни сломали две молодых туи у ТЦ «Универмаг».

«Уголовной ответственности подростки в силу их возраста не подлежат. Взыскать материальный ущерб с несовершеннолетних тоже нельзя. Однако последствия необдуманного поступка будут серьезными: подростков поставили на профилактический учет», - сообщает портал «Город Z».

Кроме того, по решению суда подростков могут на срок до 30 дней поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Пензе, а с их родителей взыскать материальный ущерб.

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Источник — фото gorodz.info
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Гость||

в бочку с навозом и саблей махать

Гость||

за туи им руки отормать а арт объекты по хер

Гость||

С родителей тоже нельзя взыскать материальный ущерб или они сироты ?

Гость||

у родителей денег много, заплатят

Гость||

Молодцы санитары города

Гость||

Давайте отправим в Заречный химеру дырявой лошади,по прозвищу Иван-конь!!!

Гость||

Это Заречный.Молодцы,ребята,так держать!Засрите там все к чертям собачьим.

Гость||

Очень приятная новость.

Гость||

Гость писал(a):

Это Заречный.Молодцы,ребята,так держать!Засрите там все к чертям собачьим.
не сметь трогать деревья!!!!!!!!!!!!!!!! остальное все хоть в пух, в дереве дух

Гость||

Родителей нужно наказывать рублем за плохое воспитание своих Чад!

Гость||

Сейчас они сломали туи, а завтра, может, в НАТО вступят.

Гость||

Лопату в руки и до конца марта снег разгребать, вот это будет настоящей профилактикой

Гость||

Родители пусть штраф платят, дети их, их ответственность, постановка на учёт это ерунда

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Взыскать материальный ущерб с несовершеннолетних тоже нельзя.
Что значит нельзя? А родителя для чего? Пусть платят.

Имя: Гость
Комментарий:

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