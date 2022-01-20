В Заречном подростки-вандалы сломали туи и разрушили арт-объекты

20.01.2022 | 14:22

В Заречном полиция оперативно нашла вандалов, в середине января разрушивших световые фигуры снеговиков в Центральном парке. Два арт-объекта стоимостью 25 тысяч рублей каждый город закупил в конце 2020 года, к этой зиме их украсили новой гирляндой стоимостью 13 тысяч.

Снеговики должны были простоять в парке до конца февраля, но злоумышленники разрушили их.

Действия вандалов запечатлела камера видеонаблюдения, поэтому их быстро удалось найти. Губителями снеговиков оказались два подростка. Как выяснилось, за ними числится еще один «подвиг» - в декабре парни сломали две молодых туи у ТЦ «Универмаг».

«Уголовной ответственности подростки в силу их возраста не подлежат. Взыскать материальный ущерб с несовершеннолетних тоже нельзя. Однако последствия необдуманного поступка будут серьезными: подростков поставили на профилактический учет», - сообщает портал «Город Z».

Кроме того, по решению суда подростков могут на срок до 30 дней поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Пензе, а с их родителей взыскать материальный ущерб.