Происшествия

В Нижнеломовском районе в ДТП пострадал двухлетний ребенок

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В среду, 12 января, в Нижнеломовском районе случилось ДТП, одним из участников которого оказалась девочка 2019 года рождения.

Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Малышка находилась в салоне автомобиля ВАЗ-2110, за рулем которого сидел 27-летний мужчина. В 12:59 на 534-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» десятка врезалась в грузовой DAF с полуприцепом, который вел 52-летний шофер.

Маленькая пассажирка получила травмы, с которыми ее госпитализировали. Водителя ВАЗа медики после оказания помощи отпустили.

В этот же день произошло еще несколько аварий с участием большегрузов. В Пензенском районе на трассе Нижний Новгород - Саратов столкнулись Daewoo Nexia и Volvo с полуприцепом. 34-летнего водителя легковушки доставили в больницу.

В Тамбовской области «Лада-Приора» с номерами пензенского региона врезалась в грузовик MAN. Пассажиры, мужчины 43 и 44 лет, погибли на месте происшествия.

В районе Севера в Пензе большегруз смял отбойник и вылетел на встречную полосу. Ехавшему ему навстречу автомобилисту чудом удалось уйти от столкновения.

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Гость||

грузовики на трассах озверели такое ощущение

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