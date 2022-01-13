«Приора» с пензенскими номерами: опубликованы детали катастрофы

13.01.2022 | 11:01

УГИБДД УМВД России по Тамбовской области опубликовало сведения о смертельном ДТП, произошедшем в среду, 12 января.

Первоначально информация появилась в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сообщили, что в автокатастрофе под поселком Зеленым (Тамбовская область) «Ладу-Приору» с номерами 58-го региона, ехавшую со стороны Пензы, буквально разорвало пополам.

В Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла в 10:30 на 38-м километре трассы Тамбов - Пенза, в Рассказовском районе Тамбовской области.

70-летний водитель «Лады-Приоры» по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN TGL 12/210 под управлением 55-летнего шофера.

Пассажиры «Приоры», мужчины 43 и 44 лет, погибли на месте происшествия.

«Оба водителя получили телесные повреждения и были доставлены во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки Тамбова», - добавили в ведомстве.