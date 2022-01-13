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Глас народа

Страшная ситуация: в Пензе водителя фуры не смог остановить отбойник

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Пензенец поделился кадрами с видеорегистратора, запечатлевшими опасную ситуацию на трассе в районе Север. Водитель едва не столкнулся с фурой, вылетевшей на полосу встречного движения.

Ролик появился в группе «Сова Пенза Авто» соцсети Instagram в среду, 12 января. По словам автора поста, кадры были сделаны в тот же день, в 17:10.

Владелец регистратора двигался по дороге в районе Островной улицы, когда внезапно на скорости, смяв низкий отбойник, на его полосе оказался большегруз. Водитель вовремя заметил помеху и ушел от столкновения, вывернув вправо и задев сугробы на обочине.

Комментировавшие пост пользователи предположили, что управлявший фурой шофер решил набрать скорость, чтобы преодолеть подъем, однако не справился с управлением и в итоге попал в ДТП.

«Хорошо, что по второй полосе никто не ехал! С какой же скоростью он собирался в поворот войти, что после отбойника еще метров 300 в гору его протащило», «Страшная ситуация», «Там отбойник всегда уставший. Его нужно метр в высоту делать», «Через отбойник, как через бордюр», - высказались автомобилисты.

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Гость||

фура это страшно, так они заламывают простые машины

Гость||

это не М5. это улица Островная.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

запечатлевшими опасную ситуацию на трассе М5 в районе Север.
ПИ дебилы. Это дублёр Аустрина а не М-5. За клевету от федералов не хотите получить?

Гость||

вот такие и делают аварии.....

Гость||

управлявший фурой шофер решил набрать скорость, чтобы преодолеть подъем, однако не справился с управлением и в итоге попал в ДТП.

Так он с горы?....

Гость||

Пока общество не осознаёт масштабы техногенной опасности которая создалась с резким увеличившимся числом транспортных средств и снижением уровня квалификации находящихся за их рулем и будет зацикливаться на разных модных страшилках, проводя массовые мероприятия и ограничения мешающие только жить, реальная опасность будет забирать и забирать все больше количество не винных жизней

Имя: Гость
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