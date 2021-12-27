В Пензенской области новогодняя елка не устояла в непогоду

27.12.2021 | 08:35

Новогодняя елка, установленная в одном из населенных пунктов Пензенской области, рухнула на землю. Видео с места происшествия поделился один из жителей.

«В р. п. Пачелма упала елка, слава богу, никто не пострадал», - написал мужчина в Instagram-сообществе @penza_resheniya.

За кадром он добавил, что новогоднее дерево спилили на территории дошкольного образовательного учреждения, и выразил сомнение в том, что лишение елки одних детей могло порадовать других.

Кроме того, мужчина возмутился отсутствием действий со стороны чиновников: «Кто понесет за это ответственность?! Почему власти района не реагируют?!»

Дата съемки не уточняется, но судя по погоде, видео было сделано в субботу, 25 декабря. В этот день в Пензенской области бушевала метель, порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

В начале 2021 года новогодняя елка упала в Сердобске. В конце 2019-го похожие случаи произошли в Пензе и Кузнецке.