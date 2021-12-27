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Происшествия

В Пензенской области новогодняя елка не устояла в непогоду

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Новогодняя елка, установленная в одном из населенных пунктов Пензенской области, рухнула на землю. Видео с места происшествия поделился один из жителей.

«В р. п. Пачелма упала елка, слава богу, никто не пострадал», - написал мужчина в Instagram-сообществе @penza_resheniya.

За кадром он добавил, что новогоднее дерево спилили на территории дошкольного образовательного учреждения, и выразил сомнение в том, что лишение елки одних детей могло порадовать других.

Кроме того, мужчина возмутился отсутствием действий со стороны чиновников: «Кто понесет за это ответственность?! Почему власти района не реагируют?!»

Дата съемки не уточняется, но судя по погоде, видео было сделано в субботу, 25 декабря. В этот день в Пензенской области бушевала метель, порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

В начале 2021 года новогодняя елка упала в Сердобске. В конце 2019-го похожие случаи произошли в Пензе и Кузнецке.

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Источник — фото и видео instagram.com/penza_resheniya
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В р. п. Пачелма упала елка, слава богу, никто не пострадал», - написал мужчина в Instagram-сообществе @penza_resheniya.
Стандарты журналистики СМИ «ПензаИнформ» впечатляют.

Цитируют в оригинале.

Оригинал:

«В р.п. Пачелма упала ёлка, слава богу никто не пострадал»

Найдите отличия.

Гость||

слава Богу

ёлка

Гость||

Хорошо, что дело было не в Арбекове, а то бы кое-кто тут на говно изошёл.

Гость||

Везде устояли а тут нет, это карма и предостережение сверху для Алтынбаева ,которого посадили не в своё кресло министра лесного хозяйства!

Это кстати его ответственность, ведь елку поставили при нем! https://www.penzainform.ru/news/social/2021/12/23/nazvan_novij_i_o_ministra_lesnogo_hozyajstva_penzenskoj_oblasti.html.

Имя: Гость
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