Пензенцам предложили не рисковать и оставаться в метель дома

25.12.2021 | 18:00

Одна напасть сменила другую. Морозы, которые держались в регионе несколько дней, отступили. 25 декабря температура воздуха не опускалась ниже -15 °С, но погода продолжает преподносить пензенцам сюрпризы.

Каждый спасается как может, закрывая лицо всем, что попадется под руку.

Водителям, выехавшим на трассу, повезло меньше всего. Порывы ветра настолько сильны, что машины сносит, видимость практически нулевая. Количество аварий увеличилось. Далеко не все осмеливаются в такую погоду сесть за руль: на общественном транспорте - безопаснее.

«Рулить сложно, не то сцепление с дорогой, не та обстановка», - отметил житель Пензы.

На улучшение погоды в ближайшее время пензенцам рассчитывать не приходится. В выходные, 25 и 26 декабря, в регионе действует желтый уровень опасности. Метель продолжится, а порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду. Чтобы не рисковать, лучше оставаться дома.

«Дорожная обстановка значительно ухудшилась, поэтому просим быть предельно внимательными и осторожными, беречь себя и своих близких», - обратилась к населению начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.