Из теплопункта на улице Клары Цеткин спасатели подняли женщину

22.09.2021 | 11:29

Во вторник, 21 сентября, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра (ППСЦ) пришли на помощь женщине, оказавшейся в ловушке.

В 16:25 в поисково-спасательную службу поступило сообщение из дежурной части городского управления МВД: в тепловом пункте дома № 13Б на улице Клары Цеткин находится женщина.

Пострадавшая была неспособна двигаться, а проникнуть туда, где она оказалась, медики не могли. Потребовалась помощь спасателей.

«Оперативно прибыв по адресу, специалисты в средствах индивидуальной защиты пробрались к пострадавшей, уложили ее на носилки и извлекли на поверхность, где передали сотрудникам скорой помощи», - сообщается на сайте ППСЦ.

Это не первый случай, когда в Пензе люди в буквальном смысле слова оказываются под землей. 5 сентября инцидент произошел в историческом центре города: на улице Московской мужчина упал в котлован. Спасатели эвакуировали его на спинальном щите.

29 августа у дома № 1 на улице Кулакова прохожий упал в коллектор теплотрассы и не смог самостоятельно выбраться. Для того чтобы его достать, спасателям пришлось применить альпинистское снаряжение.