Происшествия

Из теплопункта на улице Клары Цеткин спасатели подняли женщину

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Во вторник, 21 сентября, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра (ППСЦ) пришли на помощь женщине, оказавшейся в ловушке.

В 16:25 в поисково-спасательную службу поступило сообщение из дежурной части городского управления МВД: в тепловом пункте дома № 13Б на улице Клары Цеткин находится женщина.

Пострадавшая была неспособна двигаться, а проникнуть туда, где она оказалась, медики не могли. Потребовалась помощь спасателей.

«Оперативно прибыв по адресу, специалисты в средствах индивидуальной защиты пробрались к пострадавшей, уложили ее на носилки и извлекли на поверхность, где передали сотрудникам скорой помощи», - сообщается на сайте ППСЦ.

Это не первый случай, когда в Пензе люди в буквальном смысле слова оказываются под землей. 5 сентября инцидент произошел в историческом центре города: на улице Московской мужчина упал в котлован. Спасатели эвакуировали его на спинальном щите.

29 августа у дома № 1 на улице Кулакова прохожий упал в коллектор теплотрассы и не смог самостоятельно выбраться. Для того чтобы его достать, спасателям пришлось применить альпинистское снаряжение.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

Да в теплотрассе бомжи живут и квасят, аж двигаться не могут

Гость||

Ужас уже весь город в прорывах, а власть и не чешется, люди, машины под землю падают, а они победу празднуют, ужас! Тьфу!

Гость||

Костя Бойков пропил однушку и годами жил с чувихой в Губернском лицее в теплопункте под землёй. Потом его шпокнули зимой в момент ограбления кладовки на старо-западной и посадили сугроб подснежником.

Гость||

Ямы нароют и оставляют месяца на четыре.

Имя: Гость
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