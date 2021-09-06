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Происшествия

На улице Московской в Пензе прохожий провалился в котлован

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В воскресенье, 5 сентября, еще один житель Пензы провалился под землю в буквальном смысле слова. Произошло это в историческом центре города.

«В 20:40 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра поступило сообщение диспетчера службы 03 о падении мужчины в котлован на улице Московской», - рассказали в ГУ «ППСЦ».

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, спустились в котлован, на спинальном щите эвакуировали мужчину и передали сотрудникам скорой помощи.

29 августа у дома № 1 на улице Кулакова прохожий упал в коллектор теплотрассы и не смог самостоятельно выбраться из ловушки. Спасатели пришли ему на помощь - вытащили человека с помощью альпинистского снаряжения и передали бригаде медиков.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

в ад не попал?????

Гость||

А Лузгин куда-нибудь когда провалится? Его к Ивану давно пора.

Гость||

Это проклятье дырявого Иван-коня для исторической части города. Он исчадие ада и отправляет в геену огненную,а кого в тюрьму...

Гость||

Гость писал(а):

> в ад не попал?????

нет, в ад ведет провал у Олимпа

Гость||

Напечатайте карту где можно ездить и гулять!

Чтоб не свариться и не провалиться.

Гость||

Удивительно всё в Пене...Не понравившийся ( история давняя) памятник Лермонтову задвинули на задворки старой библиотеки им Лермонтова,а дырявый урод кентавр вызывает отвращение в центре города....

Гость||

А в яме что, лошадиный навоз хранили? Зачем им яма в центре города?

Гость||

Такое происшествие да под носом у врио. Избиратели достойного мужа, да в ямы падают! Это плохо, но модерашка всё равно сотрёт, как раньше стирал про Ваню-вора

Гость||

Гость писал(a):

Удивительно всё в Пене...Не понравившийся ( история давняя) памятник Лермонтову задвинули на задворки старой библиотеки им Лермонтова,а дырявый урод кентавр вызывает отвращение в центре города...
Для современного искусства руководители нашего города выделили площадку в Рамзае,куда приезжают художники из других стран.

Вы добиваетесь,что бы терпимо и молча проходили,когда оскверняется память и подвиг Советского народа в лице Ю.А.Гагарина? Вам это нужно,используя детей.

С начала перестройки мы уже потеряли часть молодого поколения и сечас эти Яжматери ставят малых детей под хвост дырявой лошади,делают фото с яйцами над головой ребёнка и ржут как кобылы.

Вам нужен весь такой народ России? За это хорошо платят и признают своим за рубежами нашей Родины?

Гость||

Гость писал(a):

Удивительно всё в Пене...Не понравившийся ( история давняя) памятник Лермонтову задвинули на задворки старой библиотеки им Лермонтова,а дырявый урод кентавр вызывает отвращение в центре города...
Лермонтов? Лермонтов - это где костюм Кобзона показывают?

Имя: Гость
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