На улице Московской в Пензе прохожий провалился в котлован

06.09.2021 | 14:34

В воскресенье, 5 сентября, еще один житель Пензы провалился под землю в буквальном смысле слова. Произошло это в историческом центре города.

«В 20:40 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра поступило сообщение диспетчера службы 03 о падении мужчины в котлован на улице Московской», - рассказали в ГУ «ППСЦ».

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, спустились в котлован, на спинальном щите эвакуировали мужчину и передали сотрудникам скорой помощи.

29 августа у дома № 1 на улице Кулакова прохожий упал в коллектор теплотрассы и не смог самостоятельно выбраться из ловушки. Спасатели пришли ему на помощь - вытащили человека с помощью альпинистского снаряжения и передали бригаде медиков.