В центре Пензы прохожий провалился в коллектор теплотрассы

30.08.2021 | 16:31

Вечером в воскресенье, 29 августа, в коллектор теплотрассы у дома № 1 на улице Кулакова в Пензе упал прохожий. Сам он выбраться из ловушки не смог.

Сигнал об этом поступил в 19:20 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра. О провалившемся под землю горожанине сообщил диспетчер службы 01.

«Оперативно прибыв по адресу, спасатели с помощью альпинистского снаряжения извлекли пострадавшего из коллектора и передали сотрудникам скорой помощи», - сообщается на сайте ППСЦ.

К специалистам уже не раз обращались в подобных ситуациях. Так, в июне 2018-го на проспекте Строителей гражданин провалился в открытый люк. Очевидцы не смогли ему помочь из-за глубины коллектора (около четырех метров) и позвонили спасателям, которые пришли на помощь.

Через три месяца на улице Луначарского в Пензе произошел похожий случай: мужчина получил травмы, упав в яму глубиной более трех метров.