Происшествия

В центре Пензы прохожий провалился в коллектор теплотрассы

Печать

Вечером в воскресенье, 29 августа, в коллектор теплотрассы у дома № 1 на улице Кулакова в Пензе упал прохожий. Сам он выбраться из ловушки не смог.

Сигнал об этом поступил в 19:20 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра. О провалившемся под землю горожанине сообщил диспетчер службы 01.

«Оперативно прибыв по адресу, спасатели с помощью альпинистского снаряжения извлекли пострадавшего из коллектора и передали сотрудникам скорой помощи», - сообщается на сайте ППСЦ.

К специалистам уже не раз обращались в подобных ситуациях. Так, в июне 2018-го на проспекте Строителей гражданин провалился в открытый люк. Очевидцы не смогли ему помочь из-за глубины коллектора (около четырех метров) и позвонили спасателям, которые пришли на помощь.

Через три месяца на улице Луначарского в Пензе произошел похожий случай: мужчина получил травмы, упав в яму глубиной более трех метров.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

По яйца штоль?

Гость||

В центре города уже нет уверенности в собственной безопасности.

Гость||

Гость писал(a):

В центре города уже нет уверенности в собственной безопасности.
Не грози Южному централу!

Гость||

На ул. Московской такой вариант вполне возможен! После постоянного движения спец техники, всё в трещинах и провалах. А под ней и река, и теплотрасса и ливнёвка!

Гость||

А белозерцев хотел на танке проехать

Гость||

Надо меньше пить, пить надо меньше

Гость||

Это уже дно, товарищи!!!

Под ногами земля проваливается.....

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте