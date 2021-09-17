В водоеме под Пензой нашли затопленный автомобиль

17.09.2021 | 09:48

В Пензенской области продолжают искать 31-летнего Алексея Игнатова и 37-летнего Николая Батуева. 11 сентября мужчины уехали из поселка Десятая Артель Бессоновского района на автомобиле УАЗ Hunter зеленой камуфляжной окраски и пропали.

Ориентировки на розыск граждан были опубликованы 16 сентября представителями регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

В комментариях к записи местные жители рассказали, что в карьере в селе Ухтинка был найден затопленный автомобиль. Однако тот ли это УАЗ, пока неизвестно. В пятницу, 17 сентября, его планируют достать из воды.

«Будем надеяться, что они живы...» - написала одна из интернет-пользовательниц.

В правоохранительных органах случившееся пока не прокомментировали.