В водоеме под Пензой нашли затопленный автомобиль

В Пензенской области продолжают искать 31-летнего Алексея Игнатова и 37-летнего Николая Батуева. 11 сентября мужчины уехали из поселка Десятая Артель Бессоновского района на автомобиле УАЗ Hunter зеленой камуфляжной окраски и пропали.
Ориентировки на розыск граждан были опубликованы 16 сентября представителями регионального отделения отряда «Лиза Алерт».
В комментариях к записи местные жители рассказали, что в карьере в селе Ухтинка был найден затопленный автомобиль. Однако тот ли это УАЗ, пока неизвестно. В пятницу, 17 сентября, его планируют достать из воды.
«Будем надеяться, что они живы...» - написала одна из интернет-пользовательниц.
В правоохранительных органах случившееся пока не прокомментировали.
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Там теперь раков много должно быть