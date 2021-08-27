В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП в Бессоновке

27.08.2021 | 10:09

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, которое случилось утром в пятницу, 27 августа, в райцентре Бессоновка. Фото и видео с места событий появились в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, в 6:53 на 7-м километре автодороги Пенза - Лунино столкнулись автомобиль ВАЗ-2107 с 41-летним водителем и скутер Patron под управлением 54-летнего мужчины.

В ДТП пострадал скутерист, бригада скорой помощи доставила его в больницу.

Причины и обстоятельства столкновения выясняют сотрудники Госавтоинспекции.