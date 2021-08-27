В Бессоновке мотоцикл врезался в ВАЗ, есть пострадавший

Утром в пятницу, 27 августа, под Пензой произошла серьезная авария с участием мотоциклиста. Фотографией и видеозаписью с места ДТП поделились участники городского водительского сообщества во «ВКонтакте».
«Бессоновка. На данный момент сотрудники ДПС оформляют ДТП. Время 9:25», - уточнил один из очевидцев.
По предварительным данным, мотоциклист врезался в автомобиль ВАЗ. Удар пришелся в правое крыло. Двухколесное транспортное средство осталось лежать под машиной, мотоциклист вылетел на проезжую часть. На видео, выложенном одним из интернет-пользователей, видна фигура на асфальте. Насколько серьезно человек пострадал, не сообщается.
Информации от представителей регионального управления ГИБДД пока не поступало.
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Только не в правое крыло, а в правую заднюю дверь.
ИМХО один не уступил дорогу, другой слишком быстро гнал.