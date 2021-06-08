Происшествия

В области с начала года по вине пешеходов случилось более 40 ДТП

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В Пензенской области с января по май текущего года зарегистрировали 128 ДТП с участием пешеходов. Данные во вторник, 8 июня, обнародовал отдел пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

В авариях погибли 9 пешеходов, 136 получили травмы различной степени тяжести.

По вине самих пешеходов случилось 41 ДТП, в результате которых 6 человек скончались и 37 пострадали.

«Госавтоинспекция обращает внимание граждан на то, что, прежде чем перейти дорогу по пешеходному переходу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Если вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам, также снижают скорость или уже остановились. Помните, что за секунду автомобиль остановиться не сможет. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте светоотражающие элементы на одежде», - напомнили в отделении пропаганды.

12 января на улице Пушкина в Пензе 25-летний водитель Volkswagen Polo насмерть сбил 22-летнюю девушку.

Наезд на пешехода произошел и 11 апреля. В Пензенском районе 63-летний мужчина, управлявший «Нивой», сбил 22-летнего молодого человека. Пешеход скончался до приезда скорой.

6 июня на проспекте Строителей под колесами Lada X-RAY оказались 39-летний мужчина и 13-летняя девочка. По словам очевидцев, водитель, возможно, был нетрезв. Обоих пешеходов госпитализировали.

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Гость||

ах они кегли какие!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По вине самих пешеходов случилось 41 ДТП,
Так почему рейды не проводят? И почему штрафы не повышают?

Гость||

Сейчас везде и кругом так переходят. Голову не поворачивают, не смотрят остановилась машина или нет. Не надо быть такими беспечными, жизнь одна. Пешеходы сейчас очень не внимательны. Их не наказывают, а наказывают всегда водителей.

Гость||

А по вине водителей?

Гость||

Летают иногда неадекваты, и не лишним будет крутить головой на переходе. Я так переходила на светофоре, все машины стояли, а один дебил прям летел. Еле успела отскочить когда заканчивала переходить. Если б не крутила головой то страшно подумать что было бы.

Гость||

Ответственность для пешеходов тоже должна быть.

Имя: Гость
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