В центре Пензы насмерть сбили молодую женщину

В Пензе выясняют обстоятельства трагического ДТП, случившегося в районе дома № 178 на улице Пушкина вечером во вторник, 12 января.
«По предварительным данным, в 18:25 водитель автомобиля Volkswagen Polo - мужчина 1995 года рождения - допустил наезд на пешехода, девушку 1998 года рождения», - рассказали в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
Девушка получила смертельные травмы. По словам очевидцев, она скончалась до прибытия врачей скорой помощи.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
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Правила, сочувствие,уважение, забота о других людях не для нынешних водил.