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Происшествия

В центре Пензы насмерть сбили молодую женщину

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В Пензе выясняют обстоятельства трагического ДТП, случившегося в районе дома № 178 на улице Пушкина вечером во вторник, 12 января.

«По предварительным данным, в 18:25 водитель автомобиля Volkswagen Polo - мужчина 1995 года рождения - допустил наезд на пешехода, девушку 1998 года рождения», - рассказали в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Девушка получила смертельные травмы. По словам очевидцев, она скончалась до прибытия врачей скорой помощи.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Правила, сочувствие,уважение, забота о других людях не для нынешних водил.

Гость||

Гость писал(a):

Правила, сочувствие,уважение, забота о других
Раньше больше сбивали

Гость||

затонированный наглухо олень ничего ночью не видит, надеюсь, тонировка ему пойдет, как отягчающее.

Гость||

Там вроде и перехода то нет

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мужчина 1995 года рождения
25-летние летуны-убийцы продолжают свою кровавую жатву. Как вообще можно сейчас при таких погодных условиях гонять?

Гость||

На пешеходном переходе сбили!!!

Гость||

С чего вы взяли, что она шла не по переходу? Как вообще через снежные метровые бугры можно перебраться вне перехода? Разбежаться и прыгнуть на дорогу? Зачем?

Гость||

Ага и 100 мэтров она вальсировала от перехода?

Гость||

Гость писал(a):

Ага и 100 мэтров она вальсировала от перехода?
Её вальсировал убийца на своём капоте.

Гость||

Админ, хрена ли ты не фильтруешь комменты, погиб человек, в семье горе, а ты пропускаешь всю эту желчь, вот как про Ваню что то напишут, ты сразу трёшь, моментом

Гость||

Бывает.значит богу угодно

Гость||

Нерегулируемый переход ,считай вообще не переход для некоторых "кадров"

Гость||

Гость писал(a):

Нерегулируемый переход ,считай
А разве он нерегулируемый?

Имя: Гость
Комментарий:

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