В центре Пензы насмерть сбили молодую женщину

12.01.2021 | 19:36

В Пензе выясняют обстоятельства трагического ДТП, случившегося в районе дома № 178 на улице Пушкина вечером во вторник, 12 января.

«По предварительным данным, в 18:25 водитель автомобиля Volkswagen Polo - мужчина 1995 года рождения - допустил наезд на пешехода, девушку 1998 года рождения», - рассказали в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Девушка получила смертельные травмы. По словам очевидцев, она скончалась до прибытия врачей скорой помощи.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.