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Происшествия

В Пензе из краеведческого музея эвакуировали людей из-за пакета

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В среду, 30 декабря, в правоохранительные органы поступил сигнал, что в краеведческом музее обнаружен бесхозный пакет.

В учреждение культуры прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которые эвакуировали находившихся в нем людей.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, в настоящий момент информация о подозрительном предмете проверяется.

Бдительные граждане не раз сообщали в полицию о подозрительных предметах. Так, жительница улицы Терновского обнаружила у порога своей квартиры закрытую коробку. Буквально через несколько минут сотрудники экстренных служб прибыли на место. Как оказалось, в ящике лежали деревянные бруски. Позже пензячка поблагодарила всех, кто оперативно пришел на помощь.

В декабре 2019 года из торгово-развлекательного центра «Коллаж» в Пензе эвакуировали сотрудников и посетителей из-за бесхозной коробки. Опасных предметов в ней не обнаружили - только магнитолу и диски.

В ноябре 2019-го по похожей причине был временно закрыт магазин «Лента» на проспекте Строителей, где неизвестный забыл пакет. При проверке взрывотехники нашли там мусор.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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