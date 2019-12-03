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Происшествия | В Пензе «Коллаж» эвакуировали из-за забытой коробки

03.12.2019|20:23
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Вечером во вторник, 3 декабря, из торгово-развлекательного центра «Коллаж» в Пензе эвакуировали сотрудников и посетителей.

Фотографии людей, ожидающих на улице возобновления работы ТРЦ, появились в пензенских группах в соцсети «ВКонтакте».

На место случившегося выехали сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб.

Как оказалось, работу центра пришлось приостановить из-за бесхозной коробки. Опасных предметов в ней не обнаружили. Там находилась магнитола и диски.

29 ноября по похожей причине был временно закрыт магазин «Лента» на проспекте Строителей. Неизвестный забыл там пакет. После проверки взрывотехники обнаружили в нем мусор.

Источник — Фото https://vk.com/sova_penza
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Гость|03.12.2019 20:55|

Как хорошо, когда есть чем заняться

Гость|03.12.2019 21:00|

Я сегодня в пассаже кучу говна оставил. МЧС будите вызывать?

Гость|03.12.2019 21:08|

А что ж не пишете про массовые прорывы коммуникаций?

На Захарова, на Кирова, на Салтыкова...

Гость|03.12.2019 21:19|

Гость писал(a):

А что ж не пишете про массовые прорывы коммуникаций?

На Захарова, на Кирова, на Салтыкова...

Пххха, да эт рази массовые... Вот лет 15 назад было да. Тебе скока годиков?

Имя: Гость
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