03.12.2019 | 20:23

Вечером во вторник, 3 декабря, из торгово-развлекательного центра «Коллаж» в Пензе эвакуировали сотрудников и посетителей.

Фотографии людей, ожидающих на улице возобновления работы ТРЦ, появились в пензенских группах в соцсети «ВКонтакте».

На место случившегося выехали сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб.

Как оказалось, работу центра пришлось приостановить из-за бесхозной коробки. Опасных предметов в ней не обнаружили. Там находилась магнитола и диски.

29 ноября по похожей причине был временно закрыт магазин «Лента» на проспекте Строителей. Неизвестный забыл там пакет. После проверки взрывотехники обнаружили в нем мусор.