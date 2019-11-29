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Происшествия | В Пензе «Лента» приостановила работу из-за подозрительного пакета

29.11.2019|18:14
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В Пензе торговый центр «Лента» приостановил работу из-за бесхозных вещей. Инцидент произошел в магазине на проспекте Строителей вечером в пятницу, 29 ноября.

«Закрыли ленту! Кто-то забыл сумку!» - сообщили очевидцы в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Персонал магазина и посетителей эвакуировали. На место случившегося выехали сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб.

По словам представителей пензенского управления Росгвардии, подозрения вызвал черный пакет. Взрывотехники обследовали его и не обнаружили ничего опасного. Там был мусор.

Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость|29.11.2019 18:34|

Наказать "мусорщика",дабы неповадно было другим.

Гость|29.11.2019 18:44|

А я в Ленте один раз чуть не забеременела.

Гость|29.11.2019 18:57|

Охранник ткунл

Имя: Гость
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