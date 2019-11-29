29.11.2019 | 18:14

В Пензе торговый центр «Лента» приостановил работу из-за бесхозных вещей. Инцидент произошел в магазине на проспекте Строителей вечером в пятницу, 29 ноября.

«Закрыли ленту! Кто-то забыл сумку!» - сообщили очевидцы в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Персонал магазина и посетителей эвакуировали. На место случившегося выехали сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб.

По словам представителей пензенского управления Росгвардии, подозрения вызвал черный пакет. Взрывотехники обследовали его и не обнаружили ничего опасного. Там был мусор.