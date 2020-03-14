14.03.2020 | 13:21

Полиция проводит проверки по двум фактам нападения собак на детей в селе Бессоновка.

Сообщение о том, что собака набросилась на шестилетнего ребенка и покусала его, появилось в социальной сети «ВКонтакте» 11 марта. Инцидент привлек внимание полиции, была организована проверка.

Как оказалось, случаев нападения на детей было два, произошли они один за другим.

«Первый инцидент произошел вечером 11 марта на улице Борисова. Собака набросилась на мальчика 2013 года рождения. Его доставили в больницу. Медики обнаружили у него укушенные раны и ссадины на руках и теле.

Сотрудники полиции установили владелицу животного - местную жительницу 1935 года рождения. Она пояснила, что держит собаку на территории домовладения без привязи из-за того, что не может с ней справиться из-за своего возраста», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Второе происшествие случилось утром 12 марта на улице Панфиловцев. Собака напала на подростка 2004 года рождения, когда тот направлялся в школу, и укусила за ногу. Он обратился в больницу, где получил помощь.

Хозяйкой животного оказалась 62-летняя женщина. По ее словам, собака сорвалась с цепи, когда она выходила со двора, и выбежала за калитку прежде, чем удалось поймать и вернуть на место.

«Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверок будет принято процессуальное решение», - добавили в полиции.

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