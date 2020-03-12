12.03.2020 | 16:17

В Бессоновке организована проверка по факту нападения собаки на шестилетнего мальчика. Инцидент произошел в среду, 11 марта, на улице Борисова.

Изначально о ЧП сообщила его очевидица. «Ребенок играл (лазил по деревянному забору). Ему сделали замечание, он слез с забора и отправился играть в песок. В этот момент из кустов выбежала собака (среднего роста, окрас черный), напала на ребенка и начала кусать. К ребенку бросились взрослые, ему удалось вывернуться и убежать от собаки.

Произошло все в районе 17:00. Я как раз вернулась с работы. Я посадила испуганного мальчика в машину, заехала за его родителями и отвезла их в Бессоновскую ЦРБ. Там ему оказали первую помощь и отправили на скорой в больницу Филатова», - рассказала местная жительница.

В полиции уточнили, что в правоохранительные органы никто не обращался. Тем не менее после публикации сведений в СМИ была инициирована проверка, и факт подтвердился.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, выясняется, кому принадлежит животное», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Кстати, 12 марта после оказания необходимой помощи мальчика выписали из больницы.

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