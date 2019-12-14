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Происшествия | В Сети появилось видео ДТП со школьной «Газелью»

14.12.2019|10:11
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Обстоятельства ДТП, произошедшего в Бессоновском районе в пятницу, 13 декабря, выясняют следователи.

Авария случилась в 14:50 при перевозке детей из села Сосновка в деревню Васильевку Бессоновского района.

Момент аварии попал на видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. Видео опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». На нем видно, как грузовик на скорости врезается в микроавтобус и сбрасывает его в кювет.

По данным следствия, 28-летний водитель автомобиля ГАЗ-278815 наехал на стоявшую на обочине по ходу его движения «Газель» с 60-летним шофером за рулем.

В инциденте пострадали шестеро пассажиров «Газели»: пятеро несовершеннолетних - девочка 2008 года рождения и мальчики 2007, 2008, 2009, 2010 годов рождения - и сопровождавшая их 65-летняя женщина. Все они были доставлены в областную детскую больницу, где им оказали первую помощь. Один ребенок госпитализирован.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и выявление допущенных водителями нарушений правил дорожного движения и оказания услуг по осуществлению пассажирских перевозок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Ранее представители Министерства образования Пензенской области сообщили, что в салоне микроавтобуса находились 10 детей и сопровождающий. При перевозке детей были соблюдены все необходимые меры безопасности: школьники пристегнуты ремнями безопасности, ранцы помещены на специальную полку.

Также проверку по факту ДТП со школьниками проводит прокуратура.

Источник — фото penza.sledcom.ru, видео vk.com/sova_penza
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Гость|14.12.2019 10:26|

Полюбас накажут водилу школьной газели, вне зависимости от степени его вины.

Гость|14.12.2019 10:28|

Гость писал(a):

Полюбас накажут водилу школьной газели
Возможно даже придется присесть

Гость|14.12.2019 10:29|

Итак. Дети, видимо, захотели пипи. Водитель остановился на обочине, а дальше долбящийся в глаза газелист въехал в маршрутку. На ровном месте.

Гость|14.12.2019 10:31|

Или он остановился прямо на проезжей части? В любом случае, виноваты оба. Один слепой, другой головой не подумал.

Имя: Гость
Комментарий:

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