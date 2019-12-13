13.12.2019 | 18:15

Представители пензенского управления ГИБДД и минздрава обнародовали сведения о состоянии детей, пострадавших в результате ДТП в Бессоновском районе в пятницу, 13 декабря.

«В настоящее время один ребенок - мальчик 2007 года рождения - находится в медицинском учреждении на обследовании, угрозы жизни нет», - пояснили в УГИБДД.

По словам представителей регионального минздрава, у мальчика диагностировано сотрясение мозга средней тяжести. Он доставлен в Пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова.

Еще четверо детей получили легкие ушибы и ссадины и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Ранее сообщалось, что в 14:50 на седьмом километре трассы Чемодановка - Васильевка столкнулись ГАЗ, которым управлял 28-летний мужчина, и «Газель» с 60-летним шофером, перевозившая детей.

В результате аварии пострадали пассажиры «Газели» (65-летняя женщина и пятеро ребят 2007-2010 годов рождения). Водитель автомобиля ГАЗ после оказания помощи был отпущен.