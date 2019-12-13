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Происшествия | Стало известно о состоянии детей, пострадавших в ДТП под Пензой

13.12.2019|18:15
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Представители пензенского управления ГИБДД и минздрава обнародовали сведения о состоянии детей, пострадавших в результате ДТП в Бессоновском районе в пятницу, 13 декабря.

«В настоящее время один ребенок - мальчик 2007 года рождения - находится в медицинском учреждении на обследовании, угрозы жизни нет», - пояснили в УГИБДД.

По словам представителей регионального минздрава, у мальчика диагностировано сотрясение мозга средней тяжести. Он доставлен в Пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова.

Еще четверо детей получили легкие ушибы и ссадины и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Ранее сообщалось, что в 14:50 на седьмом километре трассы Чемодановка - Васильевка столкнулись ГАЗ, которым управлял 28-летний мужчина, и «Газель» с 60-летним шофером, перевозившая детей.

В результате аварии пострадали пассажиры «Газели» (65-летняя женщина и пятеро ребят 2007-2010 годов рождения). Водитель автомобиля ГАЗ после оказания помощи был отпущен.

Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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Гость|13.12.2019 18:28|

Интересно сколько лет понадобиться для проверки происшедшего?

Гость|13.12.2019 18:39|

это замечательно

Гость|13.12.2019 19:11|

Воронков закрывает сельские школы, обрекая детей на ежедневные поездки в другие населенные пункты. Долой его из министерского кресла и под следствие!

Имя: Гость
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