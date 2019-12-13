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Происшествия | Пензенская прокуратура начала проверку по факту ДТП со школьниками

13.12.2019|18:28
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Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту аварии, в результате которой пострадали пятеро детей.

Ранее сообщалось, что в 14:50 на седьмом километре трассы Чемодановка - Васильевка столкнулись ГАЗ, которым управлял 28-летний мужчина, и «Газель» с 60-летним шофером, перевозившая школьников.

В результате аварии пострадали пассажиры «Газели» (65-летняя женщина и пятеро ребят 2007-2010 годов рождения). Их доставили в больницу. Водитель автомобиля ГАЗ после оказания помощи был отпущен.

Позднее стало известно, что госпитализация также не потребовалась четверым из пострадавших детей. Пятый – мальчик 2007 года рождения – остался в больнице для обследования.

К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники региональной прокуратуры.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги, а также законности деятельности перевозчика и соблюдению им требований безопасности при перевозке пассажиров», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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Гость|13.12.2019 18:33|

Вроде ПАЗики детям давали,на них более безопасно. Эти газели гробы.

Гость|13.12.2019 18:33|

Если бы не Пензенская прокуратура, то этого бы не произошло.

Гость|13.12.2019 18:35|

Гость писал(a):

Вроде ПАЗики детям давали
Пазик с обочины скорее перевернется, чем газель.

Гость|13.12.2019 18:38|

Автобус должен быть! У нас все смотрят на америкосов, так уних там автобусы реально их взрывай они целы останутся, а унас все считают выгодно не выгодно. На газели пересадить всех Единоросов!

Гость|13.12.2019 18:40|

penzainform.ru писал(a):

сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
И на сколько вы эту проверку растяните, помощники не нужны? Водителю вмените, что он за долю секунды не принял правильное решение, на которое вам необходимо, сколько там по вашему мыслительному процессу заложено?

Гость|13.12.2019 19:02|

Репортаж по Пензенски. Не понятно кто куда ехал, лоб в лоб или встреча, чья вина предварительно.

Гость|13.12.2019 19:04|

Дороги надо посыпать вовремя, сегодня к обеду иней с деревьев слетел и стало скользко. А дорожникам по фене. Водители виноваты будут а они не причем

Гость|13.12.2019 19:16|

Фермер паходу пассажирку догнал,только вот почему интересно,вроде белый день

Гость|13.12.2019 19:17|

Гость писал(a):

Репортаж по Пензенски. Не понятно кто куда ехал, лоб в лоб или встреча, чья вина предварительно.
Умный что ли расследованеи должно быть. Ты сейчас напишешь кто куда выехали и кто виноват - по судам застаскают. выводы следствие сделает

Имя: Гость
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