13.12.2019 | 18:28

Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту аварии, в результате которой пострадали пятеро детей.

Ранее сообщалось, что в 14:50 на седьмом километре трассы Чемодановка - Васильевка столкнулись ГАЗ, которым управлял 28-летний мужчина, и «Газель» с 60-летним шофером, перевозившая школьников.

В результате аварии пострадали пассажиры «Газели» (65-летняя женщина и пятеро ребят 2007-2010 годов рождения). Их доставили в больницу. Водитель автомобиля ГАЗ после оказания помощи был отпущен.

Позднее стало известно, что госпитализация также не потребовалась четверым из пострадавших детей. Пятый – мальчик 2007 года рождения – остался в больнице для обследования.

К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники региональной прокуратуры.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги, а также законности деятельности перевозчика и соблюдению им требований безопасности при перевозке пассажиров», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.