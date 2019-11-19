19.11.2019 | 11:43

Прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проверку по факту чрезвычайного происшествия, случившегося во вторник, 19 ноября, на улице Аустрина, 37.

На стоянке возле магазина под легковым автомобилем «Лада-Ларгус» провалился асфальт. Машина попала в яму с кипятком. Двое мужчин погибли, их возраст пока не сообщается.

Спасатели с помощью крана извлекли автомобиль и тела погибших.

На кадрах с места аварии видна разверзшаяся яма размером в несколько метров.

«На место выехали прокурор района и работник прокуратуры. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На Аустрина, 37, также направился руководитель СУ СК России по Пензенской области Дмитрий Матушкин, следователи отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты.

Как проинформировали в отделении пропаганды регионального УГИБДД, обрушение асфальта произошло в результате размыва грунта.