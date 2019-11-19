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Происшествия | Главный следователь области выехал на место ЧП на улице Аустрина

19.11.2019|11:43
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Прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проверку по факту чрезвычайного происшествия, случившегося во вторник, 19 ноября, на улице Аустрина, 37.

На стоянке возле магазина под легковым автомобилем «Лада-Ларгус» провалился асфальт. Машина попала в яму с кипятком. Двое мужчин погибли, их возраст пока не сообщается.

Спасатели с помощью крана извлекли автомобиль и тела погибших.

На кадрах с места аварии видна разверзшаяся яма размером в несколько метров.

«На место выехали прокурор района и работник прокуратуры. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На Аустрина, 37, также направился руководитель СУ СК России по Пензенской области Дмитрий Матушкин, следователи отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты.

Как проинформировали в отделении пропаганды регионального УГИБДД, обрушение асфальта произошло в результате размыва грунта.

Источник — vk.com/sova_penza
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Гость|19.11.2019 11:57|

Пусть Иван отвечает

Гость|19.11.2019 11:59|

Ильин теперь волосы рвет на голове,новая должность и сразу ЧП!

Гость|19.11.2019 12:00|

Отопительный сезон начался

Гость|19.11.2019 12:01|

Губернатора теперь точно снимут с должности

Гость|19.11.2019 12:01|

А если бы шла группа людей...или детей??? Губернатора, правительство и мэра в отставку! Непосредственных виновников, всех контролирующих и надзирающих под суд!

Гость|19.11.2019 12:01|

Все гнилое! )

Гость|19.11.2019 12:02|

главный следователь... это круто!

не в его ли подчинении был младший следователь, который вывел двух гражданских под камаз, убив их этим профессиональным поступком?

Гость|19.11.2019 12:02|

Всех в отставку

Гость|19.11.2019 12:02|

Ну щас дело пойдет, старшему бригадиру ремонтников ка-а-ак влепят по всей строгости... двушечку... условно...

Гость|19.11.2019 12:05|

Губернатора теперь точно снимут с должности одни косяки у него в городе,зато бордюры лежат как надо

Гость|19.11.2019 12:06|

Гнилая пенза

Гость|19.11.2019 12:06|

Мрази,

Гость|19.11.2019 12:06|

Уголовные дела надо заводить на руководство Т+ и давать им реальные сроки.

Гость|19.11.2019 12:07|

Там лицей,дети! ну что Иван второй Крутой косяк иди давай увольняйся это тебе не цыгане.

Гость|19.11.2019 12:07|

Могут только деньги воровать,и деньги отмывать на этих же трубах даже,гнилые на гнилые меняют

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Имя: Гость
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