Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|30 июл 2019|21:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Дождь |
  71.66  |  $  64.29
 

Происшествия | В Кузнецке на улице Октябрьской перевернулась легковушка

30.07.2019|20:03
Печать

Во вторник, 30 июля, в Кузнецке в результате ДТП на улице Октябрьской перевернулась на крышу легковая машина.

Видео последствий аварии появилось в Instagram около 19:30. На нем запечатлен лежащий на крыше поперек проезжей части автомобиль. На место ДТП прибыли машины экстренных служб. В настоящий момент официальной информации об обстоятельствах случившегося и о пострадавших нет.

«Как так умудрились-то?», «Форсаж», «Браво!» - прокомментировали ролик пользователи.

19 июля в Пензе на улице 65-летия Победы в результате массового ДТП с четырьмя автомобилями перевернулся на крышу Hyundai Solaris. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

30 июля в областном центре на пересечении улиц Урицкого и Суворова столкнулись «Лада Калина» и Datsun с символикой «Яндекс.Такси». В результате такси перевернулось, 19-летней пассажирке «Калины» потребовалась помощь медиков.

Источник — видео podslushano_kuznetsk, instagram.com
0
0
0
0
 
Гость|30.07.2019 20:16|

Ни разу такого не было и вот опять.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!