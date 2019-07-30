30.07.2019 | 20:03

Во вторник, 30 июля, в Кузнецке в результате ДТП на улице Октябрьской перевернулась на крышу легковая машина.

Видео последствий аварии появилось в Instagram около 19:30. На нем запечатлен лежащий на крыше поперек проезжей части автомобиль. На место ДТП прибыли машины экстренных служб. В настоящий момент официальной информации об обстоятельствах случившегося и о пострадавших нет.

«Как так умудрились-то?», «Форсаж», «Браво!» - прокомментировали ролик пользователи.

19 июля в Пензе на улице 65-летия Победы в результате массового ДТП с четырьмя автомобилями перевернулся на крышу Hyundai Solaris. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

30 июля в областном центре на пересечении улиц Урицкого и Суворова столкнулись «Лада Калина» и Datsun с символикой «Яндекс.Такси». В результате такси перевернулось, 19-летней пассажирке «Калины» потребовалась помощь медиков.