История Пензы: Как заселялся остров Пески

24.08.2023 | 07:30

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Остров Кипр поражает пальмами и теплым океаном, Маврикий - экзотикой и шикарными пляжами. Но у нас есть свой, родной. Пески - продолговатый остров с деревянными и кирпичными домами и понтонным мостом.

Эта территория поначалу не пришлась по душе даже первопоселенцам. Отдаленный от крепости, продуваемый со всех сторон и лишенный ценного чернозема остров при сильных ветрах высыпал на левый берег Суры огромное количество песка.

По особому характеру местности остров так и прозвали - Песками. Здесь вообще никто не селился вплоть до XVIII века. Лишь с этого времени территорию стали обживать крестьяне, в основном обедневшие.

Они самостоятельно возвели здесь небольшой поселок у самого берега. Селиться ближе к воде приходилось из-за того, что только здесь имелась земля, способная приносить урожай. Постепенно начала заселяться и другая часть острова.

Сюда переезжали уездные крестьяне, поскольку найти заработок в Пензе было проще, нежели в сельской местности. Их потомки обживались и уже через несколько десятилетий чувствовали себя коренными горожанами, пусть и отрезанными от Пензы рекой Сурой. Пески для них стали второй родиной.

Самой главной проблемой островитян являлись разливы реки и весеннее половодье. Пески затапливало вплоть до 70-х годов прошлого века.