История Пензы: Подземные тоннели острова Пески

17.08.2023 | 07:24

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Остров Пески - довольно загадочное место. По легенде, когда-то от крепости Пенза сюда вел тайный подземный ход, которым якобы при набегах кочевников пользовались первопоселенцы.

Причем он пролегал под водой. Казалось бы, это на грани фантастики, но раньше люди действительно умели прокладывать такие тоннели. Их рыли глубоко под землей, своды обкладывали камнем, а потолок подпирали мощными сваями. Уникальной была и система вентиляции: она имела несколько ответвлений в разных местах и тщательно маскировалась.

Предположительно, первым жителям Пензы ход был нужен во время налетов кочевников. По одной версии, здесь укрывали женщин и детей, по другой - незаметно проникали на остров Пески и атаковали противника с тыла. Как было на самом деле, уже никогда не узнать. Пращуры унесли эту тайну с собой в могилу.

О следах подземной галереи на Песках начали говорить еще в начале XX века. К сожалению, проверить мрачные ходы тогда никто не отважился, а в советские времена весь город подвергся радикальной перепланировке и многие коридоры просто засыпали, ибо никакой ценности в них не видели.

В 1945 году в городе случилось страшное ЧП: во время прорыва дамбы Сура вытеснила реку Пензу и влилась в ее русло. Теперь найти ход под водой невозможно.