В России перечислили полный список льгот для пенсионеров

В 2026 году пенсионеры могут использовать несколько налоговых послаблений, часть из них действует по всей России, часть оформляется по региональным условиям, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Депутат рассказал, что федеральный уровень дает льготы по налогу на имущество и земельному налогу, а транспортный налог зависит от субъекта России. Отдельно работающий пенсионер может вернуть НДФЛ при покупке жилья через имущественный вычет, когда у него есть зарплата или другие доходы, с которых удерживался налог, добавил он.

«По налогу на имущество пенсионер вправе полностью освободить от налога один объект каждого вида. Это может быть квартира, комната, жилой дом, гараж или машино-место, хозяйственная постройка до 50 квадратных метров на садовом, дачном или ИЖС-участке, помещение для творческой деятельности. Логика простая. Одна квартира, один дом и один гараж могут попасть под льготу одновременно, потому что относятся к разным видам имущества. При двух квартирах льгота применяется к одной из них», — рассказал Гаврилов.

Также он сообщил, что по земельному налогу пенсионеру положен федеральный вычет на 6 соток, и он применяется к одному земельному участку. Он пояснил, что при площади до 600 квадратных метров налоговая база закрывается вычетом полностью, а если участок больше, то налог начисляется только на оставшуюся площадь. Когда участков несколько, выгоднее заранее выбрать участок с более высокой кадастровой стоимостью и подать уведомление, чтобы вычет сработал с большей суммой, посоветовал Гаврилов.

«Работающий пенсионер при покупке жилья может вернуть НДФЛ через имущественный вычет. Право на возврат обычно возникает после регистрации собственности, а при покупке по договору долевого участия — после передачи квартиры по акту. Пенсионер может заявить вычет за год покупки и перенести остаток на три предыдущих года. При покупке жилья в 2026 году возврат можно оформить за 2026, 2025, 2024 и 2023 годы, при наличии уплаченного НДФЛ за эти периоды», — рассказал Гаврилов.

Также депутат отметил, что по транспортному налогу пенсионеры получают льготы по региональным законам, поэтому порядок зависит от места регистрации транспорта, мощности двигателя, категории машины и статуса владельца. В Москве льготы чаще связаны с отдельными категориями граждан и автомобилями малой мощности. В Подмосковье условия смотрят по областному закону о транспортном налоге и льготном налогообложении, пояснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии работающих россиян превысил 23,4 тысячи рублей в марте 2026 года. Так, на 1 марта пенсия работающих граждан составляла 23 461 рублей, в аналогичный период годом ранее она была меньше, около 20 972 рублей. Таким образом, за год выплаты выросли примерно на 2,5 тысячи.