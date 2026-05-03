Названы самые популярные подарки кошек хозяевам

Чаще всего кошки «дарят» владельцам свои игрушки, мышей, резинки для волос, а еще тараканов, кротов и скотч. Об этом «Ленте.ру» рассказал производитель натуральных кормов SUPERPET, опросив владельцев кошек по всей России и составив топ трофеев от питомцев.

По мнению зоопсихологов, кошки делятся своими игрушками с хозяевами, потому что считают их плохими охотниками. Принося игрушку, кошка выражает свою заботу и любовь, а также может приглашать вас к игре.

Второй по популярности «подарок», по итогам опроса, — мыши и крысы, причем иногда живые, рассказали исследователи. Кошка может это делать, чтобы обучить человека охоте и накормить. Так, в природе кошка-мать сначала дает котятам мертвую добычу, а потом полуживую, чтобы они оттачивали навыки.

На третьем месте - резинка для волос. Кошка сразу обращает внимание на что-то маленькое, вытянутое и шуршащее. А если резинка еще и падает со стола, то очень напоминает убегающее маленькое животное. Хозяевам она также преподносится как добыча. Следующие по популярности - живые или мертвые птицы, а замыкают пятерку топа когти, которыми питомец хочет поиграть вместе с вами.

«Как-то раз я постелила свежее белье коньячного цвета. Мой хвостатый эстет принес мне на подушку дохлого таракана в цвет наволочки», - рассказала участница опроса.

Среди других популярных «подарков» - бабочки, тараканы и другие насекомые. Реже кошки делятся своими вкусняшками или едой, а еще приносят носки, которые хозяева долго не могли найти. В топ необычных даров вошли: кроты, огрызки от яблок, фантики, куски пыли из-под шкафа и скотч.

