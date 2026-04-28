Популярный витамин оказался способен снижать риск диабета

Витамин D может снижать риск развития диабета 2 типа, но только у людей с определенными генетическими особенностями. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные крупного клинического исследования с участием более 2000 человек с преддиабетом — состоянием, при котором уровень сахара уже повышен, но еще не достиг значений диабета. В целом витамин D не показал значимого эффекта для всех участников, однако при разборе генетики выяснилось: у части людей риск диабета снижался на 19 процентов при приеме высокой дозы витамина.

Различия объясняются вариациями гена рецептора витамина D — белка, через который витамин влияет на клетки организма. У носителей одних вариантов гена добавка действительно улучшала контроль сахара и, вероятно, работу клеток поджелудочной железы, отвечающих за выработку инсулина. У других участников такого эффекта не наблюдалось.

Авторы считают, что результаты открывают путь к персонализированной профилактике диабета, когда рекомендации по приему витаминов будут зависеть от генетических особенностей человека. При этом исследователи подчеркивают: самостоятельно принимать высокие дозы витамина D не стоит — его избыток может быть вреден.

