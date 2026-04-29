Раскрыт ранний предвестник сердечно-сосудистых заболеваний

В стране и мире

Печать
Max

Снижение когнитивных функций может начинаться за несколько лет до развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты в журнале JAMA Network Open.

Исследование охватило более 19 тысяч человек старше 65 лет, за которыми наблюдали в течение 11 лет. За это время было зафиксировано почти 2 тысячи случаев сердечно-сосудистых событий. Анализ показал, что у этих людей ухудшение памяти, скорости мышления и речевых навыков начиналось за 3-8 лет до постановки диагноза.

Особенно заметным было снижение общей когнитивной функции и скорости обработки информации. Похожая динамика наблюдалась перед инсультом, сердечной недостаточностью и тяжелыми формами ишемической болезни сердца, что указывает на возможную связь между состоянием мозга и будущими проблемами с сердцем.

Авторы подчеркивают, что такие изменения могут служить ранним сигналом риска. По их мнению, регулярная оценка когнитивных функций у пожилых людей может помочь выявлять сердечно-сосудистые заболевания на более ранних стадиях и своевременно принимать меры.

Ранее ученые выяснили, что ощущение одиночества повышает риск развития заболеваний сердечных клапанов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пациент заболевание
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!