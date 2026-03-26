Покупка на AliExpress обернулась для россиянина уголовным делом

В стране и мире

Печать
Max

В Красноярском крае пройдет суд над 48-летним жителем Канска за аферу с часами с AliExpress. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Прокуратура утвердила обвинение по статье 138 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Мужчина полностью признал вину. Дело передано в Канский городской суд.

По версии следствия, фигурант придумал нестандартный способ заработка на будущих водителях. Он приобрел на AliExpress «умные» часы, оснащенные скрытой камерой для аудио- и видеозаписи. Получив посылку, мужчина переделал в гараже вибромоторчик в телефоне, чтобы связь во время экзамена была бесшумной, и приступил к работе.

Схема была проста: часы с камерой надевал экзаменуемый, а сам «наставник» ждал в машине неподалеку. На экране смартфона он видел билеты и вибрацией подсказывал правильные ответы: один звонок - вариант «А», два - «Б», три - «В». Всего он 12 раз выезжал с клиентами из Канска в Зеленогорск, помогая тем, кто не хотел учить правила дорожного движения, получать водительские удостоверения.

Проблема в том, что использование таких устройств без лицензии, которая выдается только спецслужбам, незаконно. Кроме того, сама схема превращала экзамены в фикцию и подрывала безопасность на дорогах.

Ранее в Кумертау (Башкортостан) следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая взломала телефон свекрови из-за предстоящего развода с ее сыном.

Источник фото - pxhere.com.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
часы маркетплейс полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!