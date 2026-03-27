Россиян предупредили о подорожании пасхального набора

В 2026 году пасхальный набор в России подорожал на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова. Ее процитировало Life.ru.

Сильнее всего выросли цены на творожную пасху и кагор. Стоимость первой поднялась на 25 процентов, а второго - на 21 процент. Для кулича, корзины и полотенца рост цен оценивается в 11-13 процентов.

Как пояснила экономист, ограниченные в доходах россияне могут сэкономить порядка 950 рублей, используя прошлогоднее полотенце и корзину для праздника. Тогда подготовка обойдется в 2740 рублей.

Тем, кто хочет сэкономить, она посоветовала приобрести часть товаров уже сейчас. Это относится к украшениям для яиц, сладостям, полотенцам и корзинам.

До этого Федеральная антимонопольная служба напомнила крупным ретейлерам о недопустимости «необоснованного» повышения цен перед Пасхой. В частности, ведомство предостерегло их от взвинчивания стоимости куриных яиц, кондитерских изделий, сливочного масла и других товары.