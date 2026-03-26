Россиян предупредили о рисках открытия шашлычного сезона в конце марта

В стране и мире

Печать
Max

Раннее открытие шашлычного сезона в конце марта может грозить рисками для здоровья, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Роскачества. Специалисты объяснили, на что обращать особое внимание при подготовке пикника в переходный сезон.

«Температурный режим в конце марта в большинстве регионов нестабильный. В такой период обеспечить необходимые условия хранения мяса сложнее, чем в устойчиво жаркий или устойчиво холодный период. При транспортировке, в процессе маринования и ожидания приготовления продукт неоднократно проходит через температурную зону риска, где бактериальное размножение происходит наиболее интенсивно», - объяснили специалисты.

Ключевой риск начала шашлычного сезона в марте, по их словам, связан с накоплением патогенной микрофлоры - в условиях, когда мясо закупается заранее или маринуется при недостаточно низкой температуре, даже изначально качественный продукт может испортиться.

«Чтобы избежать последствий для здоровья, покупать мясо лучше в стационарных магазинах, где гарантировано соблюдение холодового режима, а перевозить только в термосумке, особенно при перепадах уличной температуры, - рекомендовали эксперты. - Мариновать мясо стоит непосредственно перед выездом либо перед приготовлением, не оставляя его надолго в тепле. Также важно уделить достаточно времени прожарке, особенно для толстых кусков и мяса птицы, которое требует более тщательной обработки».

Ранее сообщалось, что на протяжении всей недели, с 23 по 29 марта, в Москве будет тепло, а погода будет устойчивой и довольно однообразной. Последние сугробы могут исчезнуть уже к концу месяца.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
продукт безопасность здоровье
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!