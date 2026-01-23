В России перечислили наиболее подверженные шринкфляции продукты

В стране и мире

В России перечислили наиболее подверженные шринкфляции продукты
Печать
Telegram

В 2025 году уменьшился объем упаковки 25 из 44 основных групп товаров на российских прилавках, терявший вплоть до 22 процентов - наиболее подверженные шринкфляции товары со ссылкой на данные аналитической компании NTech перечислил KP.RU.

Шринкфляцией (от английского to shrink - сжиматься, усыхать) называют активно применяемый в последние годы производителями способ не повышать цены за счет уменьшение тары.

В среднем в прошлом году упаковки ужались более чем на 5 процентов, пишут журналисты, назвав лидерами в этой сфере орехи и сухофрукты.

Также в этот своеобразный топ вошли пирожные, готовые блюда, прохладительные напитки, кофе и шоколад. При этом шринкфляция коснулась даже питьевой воды, бутылки с которой уменьшились за год на 2 процента, говорится в публикации.

Ранее о том, что шринкфляция продолжится и в 2026 году, предупредил россиян главный экономист Института экономики роста П. А. Столыпина Борис Копейкин, отметивший, что при сохранении номинальной цены сокращение объема упаковки позволяет продавцам не так сильно отпугивать покупателей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
продукт магазин
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!