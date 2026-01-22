Назван обязанный возместить ущерб за обрушение снега на машину

В стране и мире

Назван обязанный возместить ущерб за обрушение снега на машину
Печать
Telegram

Если упавший с крыши пласт снега помял автомобиль, водитель может потребовать возместить ущерб. Кто в данном случае несет ответственность и с кого просить компенсацию, «Газете.Ru» объяснила адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова.

Как подчеркнула юрист, кровля входит в состав общедомового имущества. Поскольку ответственность за его обслуживание несет управляющая компания, то она обязана отчитываться и за очистку крыши от наледи. Зимой обслуживающая организация должна проводить расчистку кровли регулярно во избежание возможных ЧП. Если снежная масса, упав с дома, повредила незастрахованную машину, то УК понесет гражданскую ответственность за причинение вреда, предупредила Глазкова.

Для того, чтобы получить с виновных компенсацию, необходимо вызвать полицию и зафиксировать повреждения. Перепарковывать автомобиль, убирать следы или счищать упавший снег нельзя — все это необходимо для фиксации случившегося.

С разных ракурсов необходимо заснять общее состояние автосредства, полученные повреждения, окружающую местность и упавшую ледяную глыбу. Затем потребуется провести независимую оценку нанесенного урона.

Получить компенсацию можно и без суда, направив претензию в УК. Однако обращаться в досудебном порядке не обязательно, пострадавший может сразу подать заявление в инстанцию. Тем не менее, если УК возместит ущерб в добровольном порядке, это сэкономит и деньги, и нервы, обратила внимание адвокат.

В случае отказа, помимо выплаты морального вреда, можно наложить на организацию штраф в размере 50 процентов и потребовать компенсировать судебные издержки.

Правда, если автомобиль был застрахован и случай расценивается как страховой, то ущерб возместит страховая компания. Ее необходимо сразу же уведомить о случившемся, напомнила юрист.

Ранее в МЧС разъяснили, как правильно откапывать машину из-под снега. Начинать спасатели советуют с выхлопной трубы, также важно, чтобы свободное пространство перед ведущими колесами оставалось по траектории движения, а не вокруг.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
автомобиль снег компенсация
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!