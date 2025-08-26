В России ужесточат правила оформления охотничьего билета

26.08.2025 | 13:53

Правила оформления охотничьего билета в России ужесточат с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды страны.

Речь идет о вводе обязательного экзамена, который будет включать в себя 100-200 вопросов. Формат его может быть как электронным, так и бумажным.

Ранее для оформления охотничьего билета достаточно было ознакомиться с требованиями техники безопасности, обращения с оружием, а также с основами биологии животных.

Отмечается, что проходящий тест гражданин обязан набрать не менее 75 процентов возможного количества баллов для сдачи экзамена. В случае провала тест можно пересдать через месяц.

