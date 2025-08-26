Сетевое издание|18+|Вторник|26 авг 2025|15:33
В стране и мире

В России ужесточат правила оформления охотничьего билета

Правила оформления охотничьего билета в России ужесточат с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды страны.

Речь идет о вводе обязательного экзамена, который будет включать в себя 100-200 вопросов. Формат его может быть как электронным, так и бумажным.

Ранее для оформления охотничьего билета достаточно было ознакомиться с требованиями техники безопасности, обращения с оружием, а также с основами биологии животных.

Отмечается, что проходящий тест гражданин обязан набрать не менее 75 процентов возможного количества баллов для сдачи экзамена. В случае провала тест можно пересдать через месяц.

Ранее правительство России приняло решение о более строгих правилах перевозки детей в автомобилях. В соответствии с новым постановлением такие устройства, как лямки, адаптеры, фиксаторы и накладки на ремни безопасности, больше не считаются детскими удерживающими системами.

Источник — lenta.ru
