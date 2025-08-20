В стране и мире

В России собрались резко поднять стоимость техосмотра

Со следующего года стоимость технического осмотра легковых автомобилей может вырасти в полтора раза - с 913 до 1,3 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на информацию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

В ведомстве рассказали, что проект изменений в методику расчета платежей находится на согласовании. В первой редакции, представленной в начале года, предполагалось, что плата вырастет до 1,5 тысячи рублей, но во второй раз ее размер был скорректирован. Впрочем, регионы могут отдельно повышать тариф.

Представитель ФАС объяснил, что ставка пересчитана с учетом накопленной инфляции. Однако руководитель пункта техосмотра в Красноярском крае Иван Кекин назвал представленные цифры «взятыми с потолка», потому что расчетов никто не видел, ни одна формула не объясняет, как получаются тарифы. По его словам, стоимость техосмотра в большинстве регионов не покрывает расходы операторов, при этом возражения бизнеса на этот счет не учитываются.

Как отмечает издание, полный платеж за техосмотр может оказаться на 500 рублей выше, потому что с 1 сентября этого года за внесение сведений о техосмотре в Единую автоматизированную информационную систему придется заплатить 500 рублей.

Ясности по поводу плательщика вводимой пошлины пока нет. Союз операторов техосмотра в обращении к президенту России Владимиру Путину предложил закрепить на законодательном уровне положение о том, что платить должен автовладелец. Как объяснили в ФАС, пошлину могут включить и в сам тариф, но решение пока не принято.

Источник — lenta.ru
