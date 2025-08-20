В стране и мире

Раскрыт вред газированной воды для детей

Печать
Telegram

Детям до семи лет лучше не наливать газированную воду, так как она раздражает желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и может вызвать дискомфорт. В разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева отметила, что газировка детям допустима в небольших количества и при отсутствии проблем с ЖКТ.

«Газированная вода содержит растворенный углекислый газ, который придает ей характерные пузырьки и кисловатый вкус. Вода без газа лишена этого компонента и считается более нейтральной для пищеварения. Газированная вода может вызывать вздутие, отрыжку и дискомфорт из-за выделения углекислого газа в желудке. У детей с чувствительным желудочно-кишечным трактом, например при гастрите или рефлюксе, она способна усиливать кислотность и раздражение слизистой», — сказала Лебедева.

Она подчеркнула, что вода без газа - более безопасный вариант, так как не провоцирует лишнего газообразования и лучше утоляет жажду без побочных эффектов.

«Летом газированная вода может казаться освежающей, но при активном потоотделении и обезвоживании лучше выбирать воду без газа - она быстрее восстанавливает баланс жидкости», - пояснила эксперт.

Осенью, когда иммунитет детей ослаблен, стоит избегать газировки, чтобы не раздражать ЖКТ перед сезоном простуд, добавила специалист. Минеральную воду с газом стоит предлагать ребенку только лечебно-столовую и по рекомендации педиатра, считает Лебедева.

«Безгазовая вода однозначно безопаснее для детского желудка в любое время года. Газированная допустима в небольших количествах, если у ребенка нет проблем с пищеварением. Оптимальный выбор - чистая негазированная вода, особенно для детей до семи лет», - добавила эксперт.

В мае уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец направляла на рассмотрение в Госдуму предложение запретить продажи сладкой газировки детям. По ее мнению, чрезмерное употребление подобного вида напитков сильно вредит здоровью не только детей, но и подростков. По этой причине, полагает она, властям следует запретить розничные продажи газировки несовершеннолетним. В составе этих напитках содержится много искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов, напомнила она.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте