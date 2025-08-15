Сетевое издание|18+|Суббота|16 авг 2025|18:17
В стране и мире

Названы провоцирующие гормональные нарушения повседневные ошибки

Эндокринолог Сара Мартинес заявила, что при гормональных нарушениях необходимо пересмотреть образ жизни. На повседневные ошибки, провоцирующие эту проблему, она указала в разговоре с изданием Deia.

«Диета, основанная на легких или обезжиренных продуктах, может привести к дефициту полезных жиров, необходимых для выработки гормонов», - предупредила Мартинес.

Также она отметила негативный эффект от использования гаджетов перед сном и позднего засыпания.

Кроме того, по словам врача, если человек не ест, когда голоден, нарушается выработка гормонов грелина и лептина, ответственных за чувство голода и насыщения. Среди других ошибок, приводящих к гормональному дисбалансу, она выделила отсутствие силовых тренировок дважды в неделю, сон менее пяти часов в сутки и жизнь в хроническом стрессе.

Ранее дерматолог Айрис Гонсалес Вильянуэва рассказала, как бороться с повышенной потливостью. По ее словам, эту проблему можно решить с помощью инъекций ботокса.

Источник — lenta.ru
