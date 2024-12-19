Путин потребовал от авиакомпаний давать многодетным семьям 50-процентную скидку

19.12.2024 | 14:18

Президент России Владимир Путин потребовал от отечественных авиакомпаний давать многодетным семьям положенную 50-процентную скидку на билеты.

Об этом глава государства высказался в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам российского лидера, многие перевозчики создают собственные внутренние льготные билеты, называя их нестандартными. В связи с этим они не дают на них скидку многодетным семьям.

Президент заключил, что эту проблему нужно решить не позже 14 января.

В июле в Госдуме захотели ограничить рост цен на авиабилеты и установить их верхние границы. Отмечается, что потолок цен может быть установлен только для определенных категорий билетов.