В Москве дворник скатился с крутой горки на картонке и не выжил

В московском ЖК «Испанские кварталы» в Коммунарке дворник скатился с горки на картонке и не выжил.
Видеозапись случившегося публикует Mash в Telegram-канале.
На кадрах видно, как мужчина быстро скатывается с крутой горки и на большой скорости ударяется о конструкцию.
По информации издания, 30-летний мужчина решил прокатиться с горки после работы. Он получил несовместимые с жизнью травмы, когда ударился головой о конструкцию набережной реки Сосенки и Хованского пруда.
Ранее в Амурске ребенок скатился со снежной горки прямо под колеса машины. Мальчик пострадал, подробностей о его состоянии не приводилось.
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